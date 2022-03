Pierwszy rosyjski sportowiec zdecydował się na zmianę obywatelstwa. To czołowy rosyjski kolarz Paweł Siwakow z grupy Ineos Grenadiers. Wcześniej wraz z Aleksandrem Własowem (Bora-hansgrohe) zdecydowanie zaprotestowali przeciwko agresji rosyjskiej na Ukrainę.

Rosyjski sportowiec protestował przeciwko wojnie na Ukrainie. „Jestem całkowicie przeciwny tej wojnie i moje myśli są z narodem Ukrainy. Jak większość ludzi na całym świecie mam nadzieję na pokój i szybki koniec cierpień na Ukrainie” – powiedział Siwakow.

Interia informuje, że wniosek o przyznanie obywatelstwa złożony do francuskich władz, został już także przekazany do Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI). Ta w trybie natychmiastowym go zaakceptowała.

„Urodziłem się we Włoszech i przeprowadziłem do Francji, gdy miałem rok. Francja to miejsce, w którym dorastałem i studiowałem, gdzie zakochałem się w kolarstwie, które zaprowadziło mnie do zawodowego peletonu. Chcę podziękować UCI i zespołowi Ineos Grenadiers za wspieranie mnie” – mówił rosyjski sportowiec.

Media przypominają, że jeszcze w 2019 r. Siwakow publicznie deklarował, że nie zamierza zmieniać obywatelstwa. „Czuję się Rosjaninem, więc nie chcę zmieniać narodowości tylko ze względu na igrzyska olimpijskie” – mówił wówczas rosyjski sportowiec. To była jego odpowiedź na pytania o ryzyko dyskwalifikacji reprezentacji Rosji z powodu głośnej wtedy afery dopingowej.

Źr. Interia