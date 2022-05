Były wojskowy Michaił Chodarenok wyśmiał na antenie rosyjskiej telewizji groźby Kremla skierowane wobec Finlandii. Stwierdził również, że przeciwko Rosji jest obecnie cały świat, a kraj jest w całkowitej izolacji gospodarczej.

Krytyczne stwierdzenia dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę przedostają się nawet do kontrolowanych przez Kreml mediów. Odważne słowa w programie Olgi Skabiejewej wygłosił Michaił Chodarenok, emerytowany pułkownik i analityk wojskowy, redaktor „Niezależnego Przeglądu Wojskowego”. Przez lata pracował on w rosyjskim sztabie generalnym i jeszcze przed inwazja na Ukrainę ostrzegał przed atakiem, przewidując niepowodzenia rosyjskiej armii.

Jeszcze przed obchodzonym 9 maja w Rosji Dniem Zwycięstwa Chodarenok wprost mówił o problemach Rosji z uzbrojeniem. „Wyobraźmy sobie fanfary, gdy ogłaszana jest mobilizacja. (…) Kiedy otrzymalibyśmy pierwszy pułk myśliwców? Przed nowym rokiem. Nie mamy rezerw pilotów ani samolotów” – powiedział. „Wysłanie milionów ludzi uzbrojonych w przestarzały sprzęt radziecki, który od lat zalega w magazynach, przeciwko armii NATO nie jest ani uzasadnione militarnie, ani moralnie” – dodał.

Teraz na antenie Rossija 1 Michaił Chodarenok znów nie przebierał w słowach. „Cały świat jest przeciwko nam, choć nie chcemy się do tego przyznać” – powiedział. „Nasza sytuacja będzie się wyraźnie pogarszać. Jesteśmy w całkowitej izolacji geopolitycznej. Sytuacja nie jest normalna. Przeciwko nam jest koalicja 42 krajów, a nasze środki są ograniczone” – dodał.

Odniósł się także do gróźb Kremla skierowanych w stosunku do Finlandii i Szwecji, które oficjalnie ogłosiły, że chcą wstąpić do NATO. „Nie wymachujcie szabelką” – stwierdził Chodarenok i stwierdził, że taktyka Rosji w tej kwestii jest tak słaba, że wręcz „zabawna”. „Nie angażujcie się w rakietową szermierkę z Finlandią” – powiedział.

