Premier Mateusz Morawiecki zareagował na wypowiedź eurodeputowanego Radosława Sikorskiego. Były ministerstwa spraw zagranicznych zasugerował w kontekście domniemanych planów rozbioru Ukrainy, że rząd PiS miał „moment zawahania w pierwszych dziesięciu dniach wojny”.

Radosław Sikorski nie daje o sobie zapomnieć. Europoseł w Radiu Zet zabrał głos ws. rzekomych rozważań rządzących na temat rozbioru Ukrainy.

– Rząd PiS myślał o rozbiorze Ukrainy? Myślę, że miał moment zawahania w pierwszych 10 dniach wojny, gdy wszyscy nie wiedzieliśmy, jak ona pójdzie, że może Ukraina upadnie. Gdyby nie bohaterstwo Zełenskiego i pomoc Zachodu, to różnie mogło być – zacytowano na Twitterze programu „Gość Radia ZET”.

.@sikorskiradek w #GośćRadiaZET: Rząd PiS myślał o rozbiorze Ukrainy? Myślę, że miał moment zawahania w pierwszych 10 dniach wojny, gdy wszyscy nie wiedzieliśmy, jak ona pójdzie, że może Ukraina upadnie. Gdyby nie bohaterstwo Zełenskiego i pomoc Zachodu, to różnie mogło być — Gość Radia ZET (@Gosc_RadiaZET) January 23, 2023

Sikorski sam skomentował wpis, wyjaśniając swoje stanowisko. „Miał moment zawahania w swej polityce wobec Ukrainy. Bo miał. A Orban ma do dzisiaj” – stwierdził. „Powiedziałem też , że w sprawie Ukrainy mamy zgodę ponad podziałami. Choć my nie proponowalibyśmy, jak to zrobił Kaczyński, misji NATO na zachodniej Ukrainie bez uzgodnienia z Sojuszem” – dodał.

Słowa eurodeputowanego wywołał burzę w mediach. „Panie Pośle. Czy Pan to powiedział całkowicie na trzeźwo?” – zastanawia się Anna Maria Żukowska z Lewicy.

„Kolejny komentarz po pamiętnym tweecie dotyczącym Nord Stream wpisujący się w rosyjską linię propagandową. Nie wiem czy to głupota czy konsekwencja?” – zastanawia się Jan Pawlicki, były dyrektor TVP 1.

W związku z wypowiedzią Sikorskiego interweniował sam premier Mateusz Morawiecki. „Wypowiedź Radosława Sikorskiego nie różni się niczym od rosyjskiej propagandy” – oświadczył szef rządu. „Były minister spraw zagranicznych musi ważyć słowa. Oczekuję wycofania tych haniebnych stwierdzeń. Wzywam opozycję do odcięcia się od deklaracji Radosława Sikorskiego” – dodał.

Sikorski zareagował na wpis premiera. „Prawie nikt w Polsce nie knuje przeciwko Ukrainie. My odrzuciliśmy aluzje Putina i ofertę Żirinowskiego. Ale Pan z Kaczyńskim ogłosiliście wbrew NATO propozycję wejścia wojsk na zach. Ukrainę, którą Żełenski stanowczo odrzucił” – podkreślił. „I to wy daliście pożywkę rosyjskiej propagandzie” – dodał.