Ośmiu członków Porozumienia zostało wyrzuconych z partii – poinformowała rzeczniczka ugrupowania Magdalena Sroka. Decyzję w tej sprawie podjął sąd koleżeński. Wśród wykluczonych polityków jest trzech posłów.

To dalszy ciąg rozłamu w Porozumieniu. W ostatnim czasie w partii doszło do sporu w sprawie kierownictwa. Zdaniem europosła Adama Bielana, zarząd rozszerzony na wniosek Jarosława Gowina został powołany niezgodnie ze statutem. Polityk uważa również, że kadencja Gowina upłynęła w kwietniu 2018 roku.

W odpowiedzi, w ubiegły piątek Adam Bielan i poseł Kamil Bortniczuk zostali wykluczeni ze struktur Porozumienia. W opublikowanym oświadczeniu większość parlamentarzystów partii Gowina wsparła lidera. „My, niżej podpisani posłowie i senatorowie partii Porozumienie Jarosława Gowina, udzielamy pełnego poparcia Jarosławowi Gowinowi, jako wybranemu demokratycznie i bez głosów sprzeciwu prezesowi zarządu krajowego naszej partii” – czytamy.

To jednak nie koniec. Teraz sąd koleżeński podjął decyzje o wykluczeniu ośmiu polityków partii. Wśród nich jest trzech posłów – wiceminister do spraw funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek, minister w Kancelarii Premiera do spraw samorządu terytorialnego Michał Cieślak oraz wiceszef MAP Zbigniew Gryglas. Oprócz nich, ze struktur ugrupowania wykluczeni zostali Włodzimierz Tomaszewski, Karol Rabenda, Magdalena Błeńska, Paweł Skotarek oraz Andrzej Walkowiak.

Źr.: Twitter/Porozumienie