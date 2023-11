Czy Polska odnowi swoje relacje z Białorusią? Głos w tej sprawie zabrał nowy wicemarszałek Senatu, przedstawiciel Polski 2050, Maciej Żywno.

Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu, był gościem programu „Tłit” Wirtualnej Polski. Podczas rozmowy przyznał, że sytuacja na granicy z Białorusią będzie jednym z największych wyzwań, które stoją przed nowym rządem. Żywno uważa, że Polska nie może sobie dłużej pozwolić na utrzymanie obecnego stanu rzeczy.

Polityk przyznał jednocześnie, że w jego ocenie należy rozpocząć „trudne rozmowy z Białorusią”. Przy okazji przytacza sytuacją sprzed lat, gdy Żywno pełnił funkcję wojewody podlaskiego.

– Ja pamiętam, jak w 2007 roku, jako wojewoda podlaski, byłem jednym z tych, który został wysłany na niskim poziomie, czyli regionalnym, do pierwszych kontaktów po to, żeby odblokować sytuację Polaków na Grodzieńszczyźnie. To był drobny krok, który pozwolił choćby zajmować się kolejkami na granicy, czyli takim stopniowym działaniem – powiedział.

Rozmowy z Białorusią? „Polska nie ma wyjścia”

Żywno podkreśla, że w relacjach z takim sąsiadem, jak Białoruś „Polska nie ma wyjścia”. W ocenie wicemarszałka Senatu, chcąc zatrzymać kryzys humanitarny, trzeba szukać rozwiązań. Jednym z nich są rozmowy z Białorusią.

– Jeśli chcemy zatrzymać kryzys humanitarny, musimy szukać sposobów dotarcia, może nacisków, dyplomacji, by oni zmniejszyli ilość wchodzących na pas graniczny ludzi – mówi.

Czy to oznacza, że w najbliższym czasie powinniśmy spodziewać się zainicjowania przez Polskę rozmów z jednym z największych sojuszników putinowskiej Rosji?

