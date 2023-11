Na popularnym kanale STOP CHAM pojawiło się nagranie mrożące krew w żyłach nagranie. Widzimy na nim, jak zakapturzona kobieta wbiega samochód. Nagranie zarejestrowano z wnętrza pojazdu, który ją potrącił.

Do zdarzenia uwiecznionego na nagraniu doszło w sobotę 18 listopada we Wrocławiu. Krótki, zaledwie 20-sekudnowy, materiał ukazuje, jak kobieta w kapturze wbiega pod samochód jadący prawidłowo ulicą i zbliżający się do świateł. Kobieta odbiła się od maski i upadła na jezdnię.

Samochód poruszał się na szczęście z niewielką prędkością, więc potrąconej kobiecie nie stało się nic groźnego. „Piesza stwierdziła że nic się jej nie stało, przeprosiła i przeszła na zielonym” – czytamy na profilu „Stop Cham”.

Wtargnięcie na jezdnię we Wrocławiu 😱⚠

"Piesza stwierdziła że nic się jej nie stało,

przeprosiła i przeszła na zielonym …"

18.11.2023 Wrocław pic.twitter.com/GWiwDuJ8vB — StopCham (@Stop_Cham) November 19, 2023

Media przypominają, że wtargnięcie na jezdnię pod nadjeżdżający pojazd jest również wykroczeniem zagrożonym mandatem do 200 złotych.

