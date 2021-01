Wygląda na to, że sytuacja toruńskich mediów jest coraz gorsza. O. Tadeusz Rydzyk po raz kolejny zaapelował do wiernych z prośbą o pieniądze. Tym razem chodzi o przekazanie 1 procenta podatków na Fundację Nasza Przyszłość.

Założyciel Radia Maryja po raz kolejny apeluje o pomoc finansową. O problemach o. Rydzyk informował już podczas urodzin rozgłośni. Pandemia koronawirusa wzmogła tylko problemy, z jakimi już wcześniej zmagało się radio.

Teraz na stronie internetowej rozgłośni pojawił się kolejny apel o. Rydzyka. „Znamy powiedzenie: Kto myśli na rok do przodu – sieje zboże, na dziesięć i więcej lat – sadzi las, a daleko w przyszłość – dobrze kształtuje, formuje dzieci i młodzież. W Radiu Maryja i dziełach przy nim powstałych jest nas niewielu, ale usiłujemy czynić bardzo wiele. Pomagamy także formować po polsku i po katolicku dla Pana Boga, rodziny, Ojczyzny, ludzi – dzieci i młodzież” – czytamy.

O. Rydzyk apeluje o wsparcie

O. Rydzyk zaapelował o przekazanie 1 procenta podatków na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość. „Rzeczpospolita” poinformowała, że od kilku lat wpływy z tego źródła dają fundacji ponad 4 miliony złotych rocznie. „Niemal wszystkim podczas pandemii żyje się trudniej, także Radio Maryja i TV Trwam mają problemy, trudniej jest te dzieła utrzymać. Tym bardziej prosimy, by nie lekceważyć możliwości przekazania 1 procenta podatku na rzecz naszej fundacji” – apeluje redemptorysta.

Zakonnik poinformował również, że Fundacja Nasza Przyszłość sfinansowała do tej pory warsztaty dla niemal 60 tysięcy uczniów szkół średnich. Organizuje również koncerty religijno-patriotyczne oraz zapewnia letnie staże i praktyki studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. „Uczymy, by w przyszłości kierowali się wytrwałością, niezłomną wiarą w Pana Boga i by byli dumni, że są Polakami” – dodał o. Rydzyk.

