Ryszard Petru ogłosił, że zamierza ubiegać się o funkcję przewodniczącego partii Polska 2050. Zaledwie kilka dni temu zajmujący obecnie to stanowisko Szymon Hołownia ogłosił, że nie będzie ubierał się o reelekcję.

„Postanowiłem ubiegać się o funkcję przewodniczącego partii Polska 2050. Podejmuję to wyzwanie wierząc, że jesteśmy w stanie odzyskać wyborców, którzy zaufali nam w 2023 roku. Wiem, jak to zrobić” – oświadczył Petru w mediach społecznościowych.

„Proponuję powrót do korzeni, czyli do tego, co stało za sukcesem naszego ugrupowania i całej Trzeciej Drogi. Do przedsiębiorczości, rozsądnej transformacji energetycznej, adresowanej polityki społecznej rozwiązującej problemy konkretnych ludzi” – przekonuje Petru.

Kilka dni temu Hołownia ogłosił, że rezygnuje z przewodzenia partią i podejmie starania o objęcie funkcji wysokiego sekretarza ONZ ds. uchodźców. Petru napisał w oświadczeniu, że działalność Hołowni „nie tylko w Polsce, ale i zagranicą tworzy nowe wyzwania dla naszego ugrupowania, jak również całej koalicji”. Podziękował również dotychczasowemu liderowi za pracę.

Petru stwierdzil, że głównym zadaniem partii „powinno być wspieranie koalicji poprzez realizację naszych postulatów programowych rozszerzając tym samym poparcie dla partii”. „Potrzebujemy powrotu do źródeł: Polski przedsiębiorczej, zielonej, pamiętającej o potrzebujących” – wskazał.

Wymienił pięć postulatów, jakimi powinna zająć się Polska 2050: przedsiębiorczość, zielona transformacja, ludzkie sprawy, szczelne granice i bezpieczeństwo.

Źr. Polsat News