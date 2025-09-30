Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej” potwierdza, że dwie największe partie notują zbliżone poparcie. Tymczasem coraz bardziej umacnia się Grzegorz Braun ze swoją partią.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to pierwsze miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 28,7 proc. Tuż za plecami lidera plasuje się Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć głosowania zadeklarowało 28,1 proc. badanych.

Trzecie miejsce w stawcie zajęła Konfederacja, której sondaż daje 13,4 proc. Za podium znalazła się Lewica, która może liczyć na 7,6 proc. poparcia.

Sondaż IBRiS to kolejne badanie, które potwierdza rosnącą pozycję Konfederacji Korony Polskiej. Obecnie Grzegorz Braun ze swoją formacja może liczyć na 5,7 proc. głosów.

Pozostałe partie nie przekraczają progu. Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało 4,1 proc., Partia Razem mająca 2,6 proc. poparcia oraz Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 1 proc.

Źr. Interia