Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski nie bawił się w dyplomację komentując wyrok warszawskiego sądu. Dotyczył on Antoniego Macierewicza, który przegrał sprawę o naruszenie dóbr osobistych z Maciejem Laskiem.

„Oszczerca, partacz i świr, któremu Kaczyński dał możliwość demolowania Wojska Polskiego” – napisał Sikorski w mediach społecznościowych. Jego wpis dotyczy Antoniego Macierewicza, który właśnie przegrał sprawę z Maciejem Laskiem.

Oszczerca, partacz i świr, któremu Kaczyński dał możliwość demolowania Wojska Polskiego. https://t.co/UsXEDJs7e4 — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 30, 2025

Sikorski udostępnił wpis PAP, w którym znalazła się informacja o szczegółach sprawy sądowej. Sąd Okręgowy w Warszawie, orzekł, że były szef MON musi przeprosić Macieja Laska, byłego przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Ponadto Macierewicz ma wpłacić 20 tys. zł na WOŚP.

Wyrok dotyczy dawnej wypowiedzi Macierewicza, który nazwał Laska „kłamcą i oszustem” oraz o oskarżył go o sfałszowanie raportu o przyczynach katastrofy smoleńskiej. Takie zarzuty padały we wpisach Macierewicza w mediach społecznościowych w 2020 r.

Źr. WP; X