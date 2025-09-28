Szymon Hołownia znów wywołał zamieszanie w koalicji rządzącej. Robert Biedroń i Bartosz Arłukowicz już otwarcie krytykowali swojego koalicjanta na antenie Radia ZET. Padły słowa o „politycznej piaskownicy”.

Dzięki politykom Polski 2050 koalicja rządząca nie zdołała odrzucić w Sejmie projektu Karola Nawrockiego ws. CPK. Wśród głosujących przeciw było 9 posłów Polski 2050, w tym marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Z kolei 12 posłów tego ugrupowania wstrzymało się od głosu. Tym samym projekt ustawy trafił do komisji i prace nad nim będą trwały.

To bardzo nie spodobało się koalicjantom. Wcześniej Hołownia stał się celem krytyki samego Donalda Tuska. Teraz do chóru atakujących lidera Polski 2050 dołączyli inni politycy koalicji rządzącej. Co ważne, krytyka odbywa się zupełnie publicznie na antenie radia ZET.

„Szymon Hołownia znów narobił nam problemów. On powinien z tego politycznego przedszkola przejść już do głównej ligi. Jest liderem jednego z ugrupowań. Widać, że kolacje z Kaczyńskim mu szkodzą” – powiedział Robert Biedroń.

Wtórował mu Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej. „Polityka to nie jest piaskownica. Tu nie ma mowy o wątpliwościach. Ci co głosowali za tym projektem być może powinni ubiegać się o stanowiska wiceministrów w kancelarii pana Nawrockiego. Koalicja rządowa w tak trudnej sytuacji geopolitycznej powinna być jedną zgraną drużyną” – mówił.

Przeczytaj również:

Źr. WP