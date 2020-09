Platforma Obywatelska jest przygotowana do przedterminowych wyborów. – Struktury są gotowe i jesteśmy w stanie do tych wyborów stanąć – zapewnił rzecznik partii Jan Grabiec.

Środowisko Platformy Obywatelskiej uważnie obserwuje kryzys w obozie Zjednoczonej Prawicy. Po dzisiejszych deklaracjach czołowych polityków PiS, że koalicja rządząca obecnie nie istnieje, głos zabrał Borys Budka.

– Jesteśmy w sytuacja wielkiego kryzysu państwa. Zamiast zajmować się pandemią, zamiast zajmować się bezpieczeństwem Polek i Polaków, PiS znowu zajmuje się sobą – mówił szef PO.

Budka podkreślił, że zarząd PO upoważnił go do prowadzenia negocjacji ws. utworzenia większości w parlamencie. – Zostałem upoważniony przez zarząd Platformy Obywatelskiej (…)również do rozmów z innymi ugrupowaniami parlamentarnymi i pozaparlamentarnymi o możliwych wariantach większości parlamentarnej dla konstruktywnego wotum nieufności – stwierdził.

Kryzys w koalicji rządzącej uważnie śledzi także rzecznik PO Jan Grabiec. – Jeśli za tym pójdą dymisje ministrów, to będzie można mówić o rządzie mniejszościowym, kompletnej utracie sterowności – przewiduje polityk opozycji w rozmowie z Onet.pl.

– Na razie mamy do czynienia z utratą stabilności koalicji i większości, dawniej Zjednoczone Prawicy. Czyli utratę sterowności przez Jarosława Kaczyńskiego, który już nad tym nie panuje, nie kieruje tym gronem – zauważył.

Grabiec przekonuje jednak, że Koalicja Obywatelska nie boi się przedterminowych wyborów. – Oczywiście nie boimy się tych pokrzykiwań o możliwych wcześniejszych wyborach. Do tych wyborów będziemy przygotowani. Jesteśmy świeżo po dobrej kampanii. Struktury są gotowe i jesteśmy w stanie do tych wyborów stanąć – ogłosił.

