Kryzys w obozie rządzącym pogłębia się. Jarosław Kaczyński zawiesił w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości 15 posłów, wśród nich znalazł się minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Zgłoszenie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt uruchomiło lawinę dyskusji i sporów w obozie Zjednoczonej Prawicy. W reakcji na zachowanie koalicjantów Jarosław Kaczyński podjął decyzję o zawieszeniu rozmów dotyczących rekonstrukcji rządu Mateusza Morawieckiego.

-Jeżeli nasi koalicjanci poskromią swoje oczekiwania i zastosują się do decyzji, które podejmuje kierownictwo partii, Zjednoczonej Prawicy, to oczywiście do nich będzie można wrócić – stwierdził szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Sytuacja zaostrzyła się dodatkowo w czwartkowy wieczór. Projekt wspomnianej ustawy został przegłosowany jednak także dzięki głosom Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Solidarna Polska i Porozumienie po raz kolejny nie poparły projektu. przeciwko zagłosowało także 15 posłów PiS.

W piątek po południu Krzysztof Sooblewski poinformował, że prezes partii zawiesił ich w prawach członka PiS. W gronie ukaranych osób znalazł się minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Krzysztof Ardanowski

Katarzyna Czochara

Zbigniew Dolata

Teresa Glenc

Agnieszka Górska

Teresa Hałas

Lech Kołakowski

Henryk Kowalczyk

Jerzy Małecki

Krzysztof Szulowski

Piotr Uściński

Marek Wesoły

Bartłomiej Wróblewski

Sławomir Zawiślak

