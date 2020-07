Co o programie 500 plus sądzi Rafał Trzaskowski? Rzecznik rządu Piotr Müller przypomniał reakcję kandydata Platformy Obywatelskiej na propozycje Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku. – Właśnie dlatego apel do Rafała Trzaskowskiego o przedyskutowanie najpierw swojego „programu” z samym sobą – podkreślił.

Rafał Trzaskowski, podobnie jak inni czołowi politycy Platformy Obywatelskiej, krytykował program Rodzina 500 plus i inne socjalne rozwiązania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jednak w ostatnich miesiącach radykalnie zmienił zdanie w tej sprawie.

– Niektórzy z nas krytykowali ten program, ale ten program jest słuszny. On pozwolił ludziom się odnaleźć w nowej rzeczywistości, trzeba to przyznać. Jest to absolutnie niezbywalny filar naszej polityki społecznej i to był dobry ruch – powiedział w trakcie kampanii wyborczej.

Przeciwnicy PO zwracają jednak uwagę na nagłą zmianę poglądów u prezydenta Warszawy.

Dzięki @waldemarkowal za materiał z Poznania. W zestawieniu z wypowiedzią Rafała Trzaskowskiego o #500plus sprzed kampanii, można zobaczyć i usłyszeć, że ten człowiek dla władzy jest w stanie powiedzieć WSZYSTKO. pic.twitter.com/uOzx6IJxyG — JohnMcRac (@JohnMcRac) May 31, 2020

Rzecznik rządu przypomina wypowiedź Trzaskowskiego z 2015 roku

Tymczasem politycy PiS przypominają kolejne wypowiedzi kandydata KO, na temat programu. Rzecznik rządu Piotr Müller zwrócił uwagę, że Trzaskowski przepowiadał nawet katastrofę budżetową.

„Obniżenie wieku emerytalnego, 500 zl na dziecko, kwota wolna, darmowe leki wszystko w 100 dni = katastrofa budżetowa” – napisał 18 listopada 2015 roku.

– Właśnie dlatego apel do Rafała Trzaskowskiego o przedyskutowanie najpierw swojego „programu” z samym sobą. Potem ustalenie jednej wersji. Choć oczywiście nie sposób wierzyć osobie, która tak radykalnie zmienia zdanie – zaznaczył Piotr Müller.

