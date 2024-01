Jakub Rzeźniczak nie godzi się z decyzją Kotwicy Kołobrzeg o jego zwolnieniu z klubu. Burza wybuchła po tym, jak kilka dni temu w rozmowie w „Dzień Dobry TVN” stwierdził, że „nie czuje więzi ze swoją córką”. Spadła na niego w mediach potężna fala krytyki. Sam zainteresowany nie godzi się z nią.

Rzeźniczak spotkał się z potężną krytyką za słowa wypowiedziane w telewizji. „Nie mam (z córką kontaktu), to jest moja decyzja. Nie chcę do tego wracać, powiedziałem już wszystko, nie czuję więzi po tym wszystkim, jak to się wydarzyło, jak to się stało. Chcę być szczery, nie chcę mydlić oczu. Były próby zbudowania tej więzi i te próby się nie udały i też myślę, że też takie próbowanie co chwilę też jest złe dla Inez, a tak jest jasna sytuacja” – powiedział.

Kotwica Kołobrzeg rozwiązała kontrakt z zawodnikiem. Zdaniem kierownictwa słowa zawodnika godzą w dobre imię klubu i narażają na szwank jego wizerunek. Ma to również wpływ na zaangażowanie sponsorów w dalsze wspieranie klubu.

Rzeźniczak nie godzi się z sytuacją i zapowiada reakcję. „Byłem w piątek w Kołobrzegu w klubie. Kazali mi zdać sprzęt. Potem byłem na spotkaniu z prezesem. Dwa dni temu otrzymałem wypowiedzenie kontraktu, tak więc mój prawnik wystosował pismo do Kotwicy, w którym nie zgadzaliśmy się na zerwania umowy. Z tego, co wiem, szefowie klubu z Kołobrzegu nie chcą się ustosunkować do tego pisma. Tak więc oczywiście skierujemy sprawę do PZPN. Prawdopodobnie sprawa wyląduje w Piłkarskim Sadzie Polubownym, który działa przy PZPN” – powiedział „Faktowi”.

„To jest moje życie prywatne, tylko moje. Nie ukrywam, że czasami jest bardzo trudne. Dokładnie te same słowa na temat relacji z córką powiedziałem podczas wywiadu u Żurnalisty pół roku temu. Przecież miałem już wtedy podpisany kontrakt w Kołobrzegu i nikomu ta rozmowa nie przeszkadzała! Więc teraz… No teraz jest to sytuacja tym bardziej kuriozalna” – dodał Rzeźniczak.

