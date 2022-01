Do mrożących krew w żyłach scen doszło w ogrodzie zoologicznym w Taszkiencie. Na oczach przerażonych zwiedzających, kobieta rzuciła córkę na pożarcie niedźwiedzia. Niespodziewanie, zwierzę okazało się bardzo łagodne. Bardzo poważne konsekwencje grożą teraz za to matce 3-letniej dziewczynki.

Dramat rozegrał się w piątek. Kobieta, która przyprowadziła do zoo swoją 3-letnią córkę, w pewnym momencie na oczach dziesiątek innych odwiedzających rzuciła córkę na pożarcie niedźwiedzia. Na wybiegu mieszka kaukaski niedźwiedź brunatny o imieniu Zuzu.

Kierownictwo ogrodu zoologicznego poinformowało o wstrząsającym zdarzeniu za pośrednictwem mediów społecznościowych. Podano, że inni zwiedzający próbowali powstrzymać kobietę, ale nie zdołali. W efekcie 3-latka wylądowała na wybiegu niedźwiedzia.

Choć wszyscy obawiali się najgorszego, sytuacja przybrała nieoczkiwany obrót. Zwierzę podeszło do dziecka, ale nie miało zamiaru robić jej krzywdy. Zuzu jedynie powąchał 3-latkę i spokojnie się oddalił. Po chwili pracownicy zoo zwabili go do zagrody i zamknęli.

Dziecku natychmiast udzielono pomocy medycznej i zabrano do centrum ratownictwa medycznego. Lekarze zdiagnozowali u 3-latki urazowe uszkodzenie mózgu, złamanie podstawy czaszki i krwiaki tkanek miękkich. Kierownictwo ogrodu zoologicznego zapewniło, że pokryje wszelkie koszty leczenia dziecka.

Tymczasem, policja aresztowała matkę, która rzuciła córkę na pożarcie niedźwiedzia. Prokuratura generalna wszczęła śledztwo w tej sprawie. Kobieta usłyszała zarzuty usiłowania zabójstwa. Może spędzić nawet 15 lat w więzieniu. Motywy jej czynu nadal nie są znane.

Źr. o2.pl