Mecz Argentyna – Holandia zakończył się dopiero po serii rzutów karnych. Spotkanie przebiegało w nerwowej atmosferze. Tuż po nim wybuchła awantura. W sieci pojawiło się zdjęcie ukazujące prowokacyjne zachowanie ekipy Leo Messiego. Argentyńczycy są krytykowani. Jednak okazuje się, że to tylko jedna strona medalu…

Spotkanie Argentyna – Holandia obfitowało w dramatyczne zwroty akcji i emocje. Niekiedy jednak, nerwy dawały o sobie znać i piłkarze wdawali się w dyskusje i przepychanki.

Po tym, jak mecz zakończył się wynikiem 2:2, obie ekipy przystąpiły do konkursu rzutów karnych. Tu lepsi okazali się Argentyńczycy i to oni awansowali ostatecznie do półfinału turnieju.

W sieci wielką popularnością cieszy się zdjęcie ukazujące reakcję pogromców Polaków z fazy grupowej, chwilę po tym, jak Lautaro Martínez strzelił swoją „jedenastkę”. Argentyńczycy wykonywali prowokacyjne gesty w stronę Holendrów.

Zajebiste foto. Uchwycony moment. Ja wiem, że nie wygląda dla Argentyńczyków korzystnie, ale na tym to polega. Ja wygrałem, a Ty jesteś frajerem. Tym bardziej, że obie ekipy skakały sobie do gardeł przez 120 minut, mega napięty, ostry mecz. Graliście w coś kiedyś na poważnie? pic.twitter.com/Ob8ay9uHyn — Patryk Idasiak (@PatrykIdasiak) December 9, 2022

Okazuje się jednak, że ich zachowanie mogło być spowodowane wcześniejszymi prowokacjami ze strony przeciwników. Na nagraniach widać, że sam Lautaro Martínez był poddany ogromnej presji przed strzałem. Kiedy zmierzał do pola karnego podbiegło do niego kilku Holendrów, później wpłynąć na niego próbował także bramkarz Holendrów…

Wszystko to tylko potwierdza, że spotkanie niestety nie odbywało się w duchu fair play i obie drużyny rywalizowały ze sobą nie tylko na płaszczyźnie sportowej.

Ktoś tu ma pretensje do Argentyńczyków? XD

Holendrzy całe karne (i mecz) prowokowali, a po przegranej jeszcze pobiegli z pięściami….

P. S. Lautaro na turnieju bardzo słaby, ale tu naprawdę szacun za tego karnego https://t.co/c72FOhctN0 — Józek Guardiola (@Jozek_Guardiola) December 10, 2022