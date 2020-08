Poseł Tomasz Rzymkowski w poranku „Siódma 9” nie przebierał w słowach krytyki pod adresem działań podejmowanych przez ekstremistów lewicowych. Polityk zauważył, że ideologia LGBT, to nowe wcielenie marksizmu.

„Czuję, że to, o czym mówiliśmy przed wyborami prezydenckimi, jest prawdą. Mówiliśmy, że czeka nas starcie cywilizacji, wręcz wojna” – ostrzegł Rzymkowski. „Z jednej strony cywilizacja biało-czerwona, która wyrosła 1050 lat temu w cieniu krzyża i chrztu, a z drugiej strony mamy wojnę ideologiczną, czyli kolejne wcielenie marksizmu na polskiej ziemi.” – mówił.

Poseł zwrócił uwagę na podobieństwa ideologi LGBT z totalitaryzmami. „Mamy ideologię LGBT, próbę podważenia prawideł biologicznych. Tak jak w komunizmie jest walka klas, w nazizmie walka rasowa, tak tutaj mamy do czynienia z wojną płci” – powiedział Rzymkowski.

„To jest to, co zawsze robi skrajna lewica. To nie jest walka o prawa, tolerancję, ale już się nikt z nami nie patyczkuje i nie opowiada łzawych kawałków. Mamy wojnę z symbolami, chrześcijaństwem. To próba konfrontacji” – mówił Rzymkowski.

Rzymkowski: „Ile można znosić plucie w twarz i akty profanacji?”

„Manifestanci, którzy brali udział w IX Marszu Powstania Warszawskiego, przechodzili również obok siedziby Partii Razem. Tam również grupa skrajnych lewaków dążyła do konfrontacji. (…) To wojna cywilizacji, która na fali LGBT zalewa cały świat” – zauważył Rzymkowski. Polityk stwierdził, że aktywiści LGBT zachowują się „jak obszczymurki, którzy prowokują do reakcji społeczeństwa, które ma zdrowe odruchy”.

„Ile można znosić plucie w twarz i akty profanacji? To jest obliczone na to, by sprowokować do reakcji, nad którą organy państwa nie są w stanie zapanować. Mówiąc wprost, chodzi o to, by któryś z tych lewackich aktywistów dostał w zęby i stał się ofiarą. Rzeczywiście jest tak, że te akty profanacji są negatywne dla uczestników tej hucpy, ale to jest obliczone na wywołanie zamieszek. Inżynierowie społeczni kroją taki scenariusz też u nas” – tłumaczył Rzymkowski.

„Powinniśmy uciekać od aktów agresji, ale reakcja powinna być bardzo silna i zdecydowana. (…) Bierność w sytuacji zła to jest przyłączenie się do tego zła” – podsumował.

Źr. dorzeczy.pl