Poznaliśmy wyniki loterii Eurojackpot. Po raz kolejny po wygraną, chociaż nie pierwszego stopnia, sięgnął Polak. Na jego konto niebawem wpłynie kilka milionów złotych.

W Helsinkach odbyło się kolejne losowanie loterii Eurojackpot. Po raz drugi z rzędu, podobnie jak w ubiegłym tygodniu, spore pieniądze zgarnął Polak. 4 czerwca nasz rodak wygrał bowiem 2 miliony złotych. Była to wówczas jedna z pięciu wygranych II stopnia, odnotowanych na terenie całej Europy.

Teraz po raz kolejny forsa wpłynie na konto Polaka. Szczęśliwy posiadacz lub posiadaczka losu, nie ujawniono tożsamości zwycięzcy, wzbogaci się o niebagatelną kwotę 4 870 237,80 zł. Taka sama wygrana padła też w Finlandii.

Liczby, które zostały wylosowane w Helsinkach, to 13, 17, 26, 49, 50, 1 i 7. Jeżeli ktoś zanotowałby wygraną pierwszego stopnia, wówczas mógłby liczyć nawet na 105 milionów złotych. Taka bowiem, jeszcze przed losowaniem, była kumulacja w loterii.

Na czym polega gra Eurojackpot? Opłata za zakład wynosi 12,5 zł. Gracz, który chce, aby uśmiechnęło się do niego szczęście, skreśla 5 z 50 liczb oraz 2 z 10 liczb. Może wybrać własne liczby lub -podobnie jak w przypadku innych, dobrze znanych nam zakładów Lotto – poprosił o kupon „chybił, trafił”. Zakład zawierany jest na jedno, najbliższe losowanie. Rekordowa wygrana to maksymalne 90 mln euro, a więc równowartość ok. 400 mln zł.

Czytaj także: Są wyniki Eurojackpot. Polak zgarnął wielkie pieniądze!