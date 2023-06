Są wyniki nowego sondażu, który dla Radia Zet przeprowadziła pracownia IBRiS. Z badania płyną dobre wieści dla Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska.

Z sondaż przeprowadzonego 4 czerwca metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1000 respondentów wynika, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi obecnie 34,4%.

Na drugiej lokacie plasuje się Platforma Obywatelska, która zmniejsza swój dystans do formacji kierowanej przez Jarosława Kaczyńskiego. PO zaliczyła bowiem duży wzrost w porównaniu do poprzedniego badania (prawie trzy punkty procentowe) i aktualne poparcie dla tego ugrupowania kształtuje się na poziomie 29,1%. Donald Tusk może być zadowolony, ponieważ jego partia zbliża się do „przełomowych” 30% w sondażach.

Ostatnie miejsce na podium przypadło, jak to miało już miejsce w kilku innych sondażach, Konfederacji. Formacja, która zrzesza w sobie zarówno konserwatywnych liberałów, jak i narodowców może liczyć na poparcie rzędu 13,4%.

Spadek zaliczyła natomiast koalicja Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Trzecia Droga, jak nazywają się przedstawiciele wspomnianych partii, uzyskała w badaniu 8% głosów oddanych przez respondentów. Nowa Lewica cieszy się natomiast poparciem na poziomie 8,6% głosów. Chęć wzięcia udziału w wyborach deklaruje 60,4% uczestników badania.

Przeczytaj również: