Makabryczne odkrycie u wybrzeży japońskiej wyspy Sado. Zagraniczne media informują o wraku statku, w którym znajdowały się zwłoki kilku osób oraz dwie odcięte głowy. Badający sprawę śledczy odkryli znaki wskazujące, że zmarli mogli pochodzić z Korei Północnej.

Mrożącego krew w żyłach odkrycia dokonała japońska straż przybrzeżna. Już w piątek na wodach w okolicy wyspy Sado (na Morzu Japońskim) zauważono tajemniczy obiekt, który dryfował w stronę linii brzegowej. W sobotę dotarł na brzeg – była to zaniedbana łódź mierząca ok. 7,6 metra długości.

Funkcjonariusze znaleźli na pokładzie ludzkie szczątki. W sumie odkryto pięć ciał i dwie odcięte głowy. Wiadomo, że zwłoki były w stanie zaawansowanego rozkładu, część z nich to właściwie szkielety. Sugeruje to, że ofiary mogły dryfować po Morzu Japońskim od wielu dni.

Badająca sprawę policja nie poinformowała jednak, czy odcięte głowy należały do ciał znajdujących się na pokładzie. W przeciwnym razie mogły należeć do osób, których ciał jeszcze nie odnaleziono.

