Marek Sawicki w rozmowie z RMF FM komentował spory w obozie rządzącym. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego postanowił wskazać polityka, którego uznaje za „największego szkodnika III RP”. W jego ocenie, ten polityk szkodzi nawet Zjednoczonej Prawicy.

Jarosław Gowin nie wyklucza, że Porozumienie opuści Zjednoczoną Prawicę. Po dymisji związanej z tą partią Anny Korneckiej z funkcji podsekretarza stanu w MRPiT, Gowin przedstawił swoją deklarację. „Zjednoczona Prawica jest dużą wartością i warto byłoby kontynuować ten projekt do końca kadencji, ale nie za wszelką cenę” – oznajmił Gowin. „Na pewno nie za cenę radykalnego podniesienia podatków dla przedsiębiorców i klasy średniej” – zaznaczył.

Marek Sawicki w rozmowie z RMF FM ocenił jednak, że Gowin nie zdecyduje się na opuszczenie Zjednoczonej Prawicy. Według polityka PSL jedyną możliwością zakończenia jego współpracy z obozem rządzącym byłoby wyrzucenie Gowina ze Zjednoczonej Prawicy.

Sawicki wskazuje „największego szkodnika”

„Chcę wyraźnie podkreślić: problemem Polski i Zjednoczonej Prawicy nie jest Jarosław Gowin, to jest problem udawany, problemem jest Zbigniew Ziobro, to jest dzisiaj największy szkodnik III RP. I to w relacjach wewnętrznych, i w relacjach zewnętrznych. Tylko o tym szkodniku jakoś mniej się mówi” – twierdzi Sawicki.

Polityk nie wykluczył przyszłej współpracy z Gowinem. „Koalicja Polska jest taką szalupą ratunkową dla rozbitków. Niedawno wciągnęliśmy na pokład tonącego Pawła Kukiza, jak się ustabilizował i nabrał, że tak powiem, oddechu, to poszedł w objęcia Jarosława Kaczyńskiego. Teraz z okrętu Jarosława Kaczyńskiego wypada Jarosław Gowin, więc oczywiście, jeśli wypadnie, niewykluczone, że też podamy mu rękę” – powiedział Sawicki.

Źr. RMF FM; dorzeczy.pl; wmeritum.pl