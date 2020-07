Liderzy Koalicji Obywatelskiej liczą, że wyborcy Konfederacji poprą Rafała Trzaskowskiego w II turze wyborów. Były szef PO Grzegorz Schetyna uważa, że Krzysztof Bosak powinien określić, czy czuje zagrożenie dla demokracji w Polsce.

W drugiej turze wyborów prezydenckich staną naprzeciw siebie: Andrzej Duda (43,50 proc.) i Rafał Trzaskowski (30,46 proc.). Obaj kandydaci muszą przekonać do siebie elektoraty pozostałych konkurentów z I tury. Wydaje się, że wczorajsze spotkanie Trzaskowskiego z Szymonem Hołownią przesądziło sprawę głosów kandydata, który zajął trzecie miejsce.

Zdecydowanie bardziej zachowawczo postępują politycy Konfederacji. Formacja, której kandydat – Krzysztof Bosak – zajął czwarte miejsce, pozostawia w gestii wyborców decyzję dotyczącą preferencji w II turze.

Temat wyborców Konfederacji poruszony został w Porannej Rozmowie w RMF, gdzie gościem Roberta Mazurka był Grzegorz Schetyna. Prowadzący zapytał byłego szefa PO, czy uważa Konfederację za część opozycji demokratycznej.

Schetyna o skomplikowanej postawie Konfederacji. Uważa, że Krzysztof Bosak powinien odpowiedzieć na jedno pytanie

– Ona nie chce być w tym porozumieniu – zauważył Schetyna. – To jest dobre pytanie, ale proszę je zadać Krzysztofowi Bosakowi. On powinien odpowiedzieć, i o to będzie pytany przez swoich wyborców przed wyborami parlamentarnymi, czy dla niego zagrożeniem jest to, co robi PiS, co jest zagrożeniem dla Polski wolnościowej i demokratycznej, czy nie – przekonuje.

Schetyna wyjaśnia, że odpowiedzią na wspomniane pytanie będzie głosowanie Krzysztofa Bosaka. W jego opinii, jeśli kandydat Konfederacji poprze Andrzeja Dudę, zasygnalizuje, że obecne władze nie są zagrożeniem dla praworządności. – Jeżeli Bosak poprze Trzaskowskiego to znaczy, że się sytuuje po stronie opozycji demokratycznej – dodał.

Zawiła odpowiedź Schetyny wyraźnie rozbawiła prowadzącego. – Boże, jakie to jest cudowne: jak popierasz Trzaskowskiego jesteś demokratą, a jak popierasz Dudę, to kim jesteś, tak właściwie? – zapytał. – Jesteś osobą, która popiera państwo PiS – odparł Schetyna.

Źródło: RMF FM