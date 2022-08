Grzegorz Schetyna został zatrzymany przez policję. Były szef Platformy Obywatelskiej stracił prawo jazdy przez przekroczenie dozwolonej prędkości. – Byłem przekonany, że opuściłem już teren zabudowany. Popełniłem błąd – tłumaczy polityk.

Pierwsze informacje o zatrzymaniu prawa jazdy byłego szefa PO pojawiły się w sobotę. Grzegorz Schetyna przyjął mandat w wysokości 2,5 tys. zł i 10 punktów karnych.

Były lider PO przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o 73 km/h. Zgodnie z przepisami, policja zatrzymała jego prawo jazdy.

W końcu informację potwierdził sam zainteresowany. Schetyna zamieścił wpis, w którym tłumaczy swoje zachowanie i przeprasza obywateli.

„Szanowni Państwo. Potwierdzam, że straciłem dziś prawo jazdy na trzy miesiące. Nie zasłaniałem się immunitetem, przyjąłem z pokorą pierwszy od ponad 25 lat mandat. Byłem przekonany, że opuściłem już teren zabudowany. Popełniłem błąd. Przepraszam” – podkreślił.

Potwierdzenie.

Przyznanie się do błędu.

Przeproszenie.



Dosyć zgrabne oświadczenie. Patrząc na to co wyrabiają inni politycy (Mejza czy ostatnio ten od traktora) – można stwierdzić, że wyjątkowe zachowanie.



Oczywiście, kara za szybką jazdę w pełni zasłużona.