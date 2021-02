Joanna Scheuring-Wielgus bardzo krytycznie oceniła decyzję Pauliny Hennig-Kloski, która postanowiła dołączyć do nowej partii Szymona Hołowni. Dzięki decyzji dotychczasowej posłanki Nowoczesnej, Polska 2050 dysponuje już trzema posłankami w Sejmie, co pozwala na utworzenie oficjalnego koła partii.

Hennig-Kloska to już trzecia parlamentarzystka, która zdecydowała się dołączyć do ruchu Polska 2050. Wcześniej tak samo postąpiły: posłanka Lewicy Hanna Gill-Piątek oraz posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Mucha. Nową formację Szymona Hołowni oficjalnie wsparł również dotychczasowy senator KO, Jacek Bury.

Scheuring-Wielgus za pośrednictwem mediów społecznościowych niezwykle ostro skomentowała decyzję Hennig-Kloski. Przypomnijmy obie posłanki weszły do polityki dzięki Ryszardowi Petru i dobremu wynikowi jego partii Nowoczesna. Później partia weszła w sojusz s PO i powstała Koalicja Obywatelska. Scheuring-Wielgus postanowiła jednak postawić wówczas na lewicę.

Scheuring-Wielgus oskarża o „zdradę”

„Zdradziła Ryszarda Petru, zdradziła Adama Szlapkę, zdradzi Hołownię. Cała Paulina” – podsumowała Scheuring-Wielgus.

Przypomnijmy, wokół transferu politycznego Hennig-Kloski wiele kontrowersji narosło już kilka dni temu. Wówczas posłanka stanowczo zaprzeczyła plotkom. „Rozumiem, że plotki to sól pracy dziennikarzy, ale nie zawsze są prawdziwe. Warto sprawdzać u źródła” – napisała na Twitterze. Również Katarzyna Lubnauer przekazywała wówczas, że nie będzie kolejnego transferu do Polski 2050. Informowała, że rozmawiała z Pauliną Hennig-Kloską, która miała zapewnić, że nie chce przejść do Hołowni. Ostatecznie stało się jednak inaczej.

Ugrupowanie wydało komunikat w sprawie nowych polityków. „Mamy przyjemność poinformować o włączeniu do Polski 2050 czworga nowych członków. Są to: posłanka Paulina Hennig-Kloska, radna Edyta Łongiewska-Wijas ze Szczecina, profesor Tomasz Sójka z Poznania i mecenas Patrycja Borkowska z Łodzi” – czytamy.

