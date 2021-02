Michał Dworczyk w porannej rozmowie Roberta Mazurka na antenie radia RMF FM odniósł się m.in. do sporu w szeregach Porozumienia. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oświadczył, że przedstawicielem Porozumienia w rządzie nadal niezmiennie pozostaje Jarosław Gowin.

Konflikt w Porozumieniu rozwinął się do stopnia, w którym z partii wyrzucono wielu polityków, w tym tych sprawujących funkcje w rządzie. Dworczyk poinformował, że jak dotąd do premiera nie wpłynęło żadne pismo od Gowina, więc trudno mówić o dymisjach. „Ja na razie w tej sprawie posiadam wyłącznie informacje medialne, bo oficjalnie żadne dokumenty do kancelarii premiera jeszcze nie wpłynęły.” – przyznał.

Czytaj także: Wyrzucono go z Porozumienia. Teraz powiedział, co miał oferować mu Gowin

Przyznał również, że jeśli dokumenty wpłyną, to decyzję o ewentualnych dymisjach podejmie premier. „To będzie oczywiście decyzja pana premiera Mateusza Morawieckiego. Natomiast tego rodzaju decyzje zawsze odbywają się w konsultacjach, w ramach kierownictwa Zjednoczonej Prawicy.” – powiedział Dworczyk.

Dworczyk potwierdza, że liderem Porozumienia jest Gowin

Szef KPRM zapewnił, że z punktu widzenia premiera kierownictwo Porozumienia pozostaje niezmienne. „Liderem Porozumienia jest pan premier Gowin, który reprezentuje, w ramach właśnie Zjednoczonej Prawicy czy rady koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy, tę partię.” – mówił Dworczyk. Przypomnijmy, Adam Bielan i jego zwolennicy podważali pozycję Gowina jako lidera partii. Według nich nie dopełnił on formalności, więc jego kadencja zakończyła się w 2018 r.

„Mam nadzieję, że te napięcia i nieporozumienia również dotyczące kwestii statutowych zostaną jak najszybciej wyjaśnione. I że nie przełożą się one na funkcjonowanie Zjednoczonej Prawicy.” – mówił Dworczyk o sporach w Porozumieniu.

Czytaj także: Kolejna posłanka KO dołącza do Hołowni. Polska 2050 może utworzyć koło poselskie w Sejmie

Szef KPRM usłyszał także pytanie, czy wolta Bielana nie była inspirowana przez kierownictwo PiS. „Ja nie mam takiej wiedzy w ogóle na temat tego napięcia.” – zapewnił Dworczyk. „Mogę im życzyć tylko, aby jak najszybciej te sytuacje wszystkie zostały unormowane.” – dodał.

Pełna treść rozmowy dostępna TUTAJ.

Źr. RMF FM