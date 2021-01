Zlokalizowane w Bukowinie Tatrzańskiej Schronisko Smaków Magdy Gessler od dziś jest otwarte. Restauracja dołączyła do Góralskiego Veta, w ramach którego otwierane są kolejne przedsiębiorstwa. Tymczasem okazuje się, że sama restauratorka miała nie wiedzieć o tej decyzji.

Kolejne przedsiębiorstwa otwierają się, mimo obostrzeń pandemicznych. Szczególnie głośno jest o akcji Góralskie Veto, w ramach której otwierane są kolejne przedsiębiorstwa zlokalizowane w górach. Do akcji postanowiło dołączyć Schronisko Smaków Magdy Gessler.

Restauracja poinformowała w mediach społecznościowych, że jest czynna od dziś, od godziny 12:00. „Długo debatowaliśmy, ale postanowione… #OTWIERAMY! Nie możemy patrzeć, jak na naszych oczach umiera wszystko, co kochamy. Kolejne obostrzenia rujnują gospodarstwa zarówno mieszkańców Podhala, jak i całej Polski. Niedługo po prostu nie będzie czego ratować! Dołączamy do Veta i jako jedna z największych restauracji na Podhalu dajemy sygnał pozostałym do zrobienia tego samego” – czytamy.

Jednocześnie restauracja poinformowała, że będzie przestrzegała wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Magda Gessler reaguje

Na całą sprawę zareagowała już Magda Gessler. Jak się okazuje, restauratorka miała nie zostać zapytana o opinię w tej sprawie. „Ja jako Magda Gessler dowiedziałam się o tej decyzji od mojego męża z Toronto. Nikt mnie nie pytał o moją opinię w temacie otwierania restauracji. Nie zgadzam się z postanowieniem Łukasza Zadylaka franczyzobiorcy Schroniska Smaków prowadzonego przez spółkę Tatry Wysokie. Jest to jeszcze jedna jego samowola. Wszystkie decyzje biznesowe należą do Pana Zadylaka i to on za nie odpowiada” – napisała.

Magda Gessler zaznaczyła, że ona nie podpisuje się pod taką decyzją. „To jest duża restauracja ma ponad 300 miejsc siedzących ze względu na zagrożenie epidemiologiczne ja się pod tym nie podpisuję! Ta opinia dotyczy moich restauracji i tych, które są oznaczone moim nazwiskiem!!! Każdy restaurator jest właścicielem swoich koncepcji na restauracje i na życie. Każdy niech działa według własnego sumienia i potrzeb” – dodała.

