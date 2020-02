Na stronach internetowych Sejmu pojawiły się listy zgłoszeniowe kandydatów do KRS. Znajduje się tam również wykaz sędziów udzielających poparcia kandydatom. Sprawa wywoływała w ostatnim czasie wiele kontrowersji.

Ujawnienie list poparcia KRS zapowiadała jeszcze w środę Elżbieta Witek, marszałek Sejmu. „Czekamy teraz na uzasadnienie z sądu. Jak otrzymamy uzasadnienie, rozpoczniemy procedurę ujawniania tych danych. Wszyscy sędziowie będą poinformowani o tym, że taka procedura zostaje uruchomiona. Publikowaliśmy na stronach Sejmu dane statystyczne.” – mówiła.

Dzisiaj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie opublikował dwa uzasadnienia do wyroków. Uchylały one postanowienie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Na tej podstawie administracja Sejmu postanowiła opublikować listy poparcia do KRS.

Na stronie Sejmu pojawił się komunikat. „Kancelaria Sejmu informuje, że w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2020 r. sygn. akt II SA/Wa 1927/19 uchylającym postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 29 lipca 2019 r. znak: ZSPU.440.707.2019.AZ.I,(…), odpadła przeszkoda prawna dla udostępnienia informacji publicznej zawartej w wykazach sędziów, którzy udzielili poparcia kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa.” – czytamy.

Z opublikowanymi materiałami można zapoznać się TUTAJ.

