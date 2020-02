W sondażu przeprowadzonym przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl przeanalizowano warianty II tury wyborów prezydenckich. Wyniki wskazują, że Andrzej Duda wygrałby z każdym z potencjalnych rywali, jednak to Szymon Hołownia może okazać się najgroźniejszym przeciwnikiem dla obecnego prezydenta.

W sondażu przeanalizowano wszystkie warianty, jakie mogą pojawić się w II turze wyborów prezydenckich. Oprócz urzędującego prezydenta, największe szanse wejścia II tury ma kandydatka KO. Jednak w drugim etapie wygrywa Andrzej Duda z wynikiem 53 proc. Małgorzata Kidawa-Błońska zyskałaby 47 proc. głosów.

Jak się okazuje w II turze najgroźniejszym rywalem dla obecnego prezydenta byłby Szymon Hołownia, który przegrałby o włos zyskując 49 proc. W tym wariancie Andrzej Duda wygrywa z wynikiem 51 proc.

Duda wygrywa ze wszystkimi rywalami

Pozostali kandydaci biorący udział w wyborach już takiego zagrożenia nie stwarzają. Z Władysławem Kosiniak-Kamyszem Andrzej Duda wygrywa 47 proc. do 53 proc., a z Robertem Biedroniem 57 proc. do 43 proc. Według sondażu najmniejsze szanse powodzenia w II turze ma Krzysztof Bosak, który przegrałby z obecnym prezydentem stosunkiem 32 proc. do 68 proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 1 do 4 lutego 2020 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1080.

