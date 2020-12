"To, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył. A kto nie ma pokus?", "Ilu już biskupów zabili w Polsce?" – ojciec Rydzyk szokuje słowami o kościelnej pedofilii. Słuchają go politycy PiS: Ziobro, Macierewicz, Błaszczak. I klaszczą. Tu więcej o tym skandalu: https://t.co/KNRZPAAfsx pic.twitter.com/5fmQwEYc15