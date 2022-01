Adam Nawałka jednak nie będzie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski? Michał Białoński z portalu Interia poinformował, że w piątek miała odbyć się jego prezentacja na Stadionie Narodowym. Wszystko zostało jednak odwołane i szanse byłego trenera kadry spadły „z 99 procent do niemal zera”.

Trwa saga związana z wyborem nowego trenera reprezentacji Polski. Podczas gdy do barażowych spotkań o mistrzostwa świata jest coraz bliżej, Polski Związek Piłki Nożnej wciąż nie może podjąć decyzji. Jeszcze niedawno wydawało się, że to Adam Nawałka zostanie selekcjonerem, Michał Białoński z Interii poinformował nawet, że w piątek miała odbyć się jego prezentacja na Stadionie Narodowym. W ostatniej chwili wszystko zostało jednak odwołane.

Co się wydarzyło? Tego nie wiadomo. Adam Nawałka i Cezary Kulesza mieli być już dogadani, jednak media zauważają, że prezes PZPN wciąż traktuje byłego selekcjonera kadry jako „opcję rezerwową”. Nie pomaga to również kadrowiczom, którzy mają dość zamieszania i chcieliby poznać nowego trenera.

Tymczasem Michał Białoński z Interii zaznaczył, że zaangażowanie Adama Nawałki jako nowego trenera kadry wydaje się coraz mniej realne. Dziennikarz wprost pisze, że jego szanse spadły „z 99 procent do niemal zera”. A co na to Cezary Kulesza? W rozmowie z Interią przyznał niedawno, że do czasu ogłoszenia nazwiska nowego selekcjonera należy uzbroić się w cierpliwość.

Żr.: Interia