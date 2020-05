Serial „Ranczo” przez lata bił rekordy popularności. Nic więc dziwnego, że regularnie pojawiły się pogłoski o jego wznowieniu. Wygląda jednak na to, że tym razem to definitywny koniec. Wymowny wpis w tej kwestii zamieściła Marta Chodorowska, odtwórczyni roli serialowej Klaudii.

„Ranczo” to z całą pewnością jedna z najpopularniejszych polskich produkcji telewizyjnych. W ostatnich latach regularnie przyciągała widzów przed telewizory a bohaterowie cieszyli się ogromną sympatią. Mimo zakończenia serialu, wielokrotnie mówiło się o możliwościach jego wznowienia.

Jak informowały media, latem aktorzy mieli nawet ponownie spotkać się na planie. Powstać mia bowiem pełnometrażowy film pt. „Ranczo. Zemsta Wiedźm”, który ponownie miał przenieść widzów do Wilkowyj. Wszystko zmieniła jednak śmierć Pawła Królikowskiego, odtwórcy serialowego Kusego. Po śmierci aktora reżyser Wojciech Adamczyk zawiesił prace nad produkcją.

Czy to możliwe, że „Ranczo” jeszcze powróci? Wydaje się, że wątpliwości w tej kwestii rozwiała serialowa Klaudia, czyli Marta Chodorowska. Zamieściła ona w mediach społecznościowych zdjęcie z Piotrem Ligienzą – aktorem, który towarzyszył jej na planie. „Takie zdjęcie wyskoczyło sprzed 5ciu lat… Ten czas już nie wróci. „Ranczo” nie wróci a my rozbiegliśmy się po innych produkcjach. I choć patrzę na to zdjęcie i ciepło robi mi się w sercu to cieszę się na nowe wyzwania i czekam na nowe role. Z Klaudią już się pożegnałam. Szaleje w Wilkowyjach, jako Wójtowa zapewne. Nie wracam już do niej” – napisała.

Aktorka zwróciła się również do swojego serialowego partnera. „Kiedy patrzę na to zdjęcie, myślę też o tym jak ważne jest mieć partnera na planie, który jest świetnym kolegą, sprawnym aktorem i przystojniakiem” – dodała.

