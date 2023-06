Donald Tusk przechodzi do ofensywy. Podczas wiecu w Poznaniu publicznie oskarżył władze Polski o… śmierć kobiety w ciąży. – To seryjni zabójcy kobiet – oświadczył. Jego wystąpienie oraz tło wydarzenia wywołały oburzenie. – Kolejny raz hejt i obelgi…. a kiedy jakiś program wreszcie? Kiedy coś konstruktywnego? – zastanawia się rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.

Donald Tusk był najważniejszą postacią piątkowego wiecu opozycji w Poznaniu. Podczas swojego wystąpienia nie zostawił suchej nitki na władzach Polski. W pewnym momencie zdecydował się na postawienie bardzo brutalnych zarzutów.

Mianowicie nawiązał do tragicznej śmierci 33-letniej ciężarnej kobiety w Nowym Targu. 33-latka była w piątym miesiącu ciąży, trafiła na oddział po odpłynięciu wód płodowych. Zmarła po trzech dniach pobytu w szpitalu, w wyniku wstrząsu septycznego.

– Dzisiaj ta władza to są seryjni zabójcy kobiet. To oni odpowiadają za śmierć tych kobiet, to na ich głowy, panie Kaczyński, na pańską głowę spadają te tragedie, te śmierci, ta żałoba – ogłosił Tusk.

Tusk oszalał⁉️ Za te słowa moim zdaniem powinny posypać się pozwy‼️‼️ pic.twitter.com/xumpmJ8vYT — AnkaPolska 🇵🇱 #BabiesLivesMatter (@AnkaPolska) June 16, 2023

W innej części wystąpienia zakpił z pomysłu referendum ws. przymusowej relokacji migrantów. – Problem polega na tym, że mamy tego kieszonkowego dyktatorka z Żoliborza, który powiedział, że do nikogo się nie zwróci i organizuje to referendum – stwierdził.

Na wystąpienie Tuska zareagowali politycy obozu rządzącego. – Siewca nienawiści… – napisał rzecznik PiS Rafał Bochenek. – Skandaliczne transparenty na partyjnym wiecu Tuska. Kolejny raz hejt i obelgi…. a kiedy jakiś program wreszcie? Kiedy coś konstruktywnego? – zastanawia się rzecznik. Następnie wezwał Tuska do przeprosin.

Skandaliczne transparenty na partyjnym wiecu Tuska. Kolejny raz hejt i obelgi…. a kiedy jakiś program wreszcie? Kiedy coś konstruktywnego? #PlatformaOszustów #TuskPrzeproś pic.twitter.com/mu3bI3PwWz — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) June 16, 2023