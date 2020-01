CAŁY FACEBOOK! RĄCZKI W GÓRĘ! WYSOKO!Dziś Król disco polo obchodzi urodziny, więc składamy mu najserdeczniejsze życzenia!Specjalnie dla Was przedstawiamy dziś piosenkę do której tekst napisali laureci naszego konkursu "Śpiewaj i wygraj": Marcin Sokołowski , Magda Piłaszewicz , Maria Malko , Karolina Pikulińska. Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom konkursu. Śpiewajcie razem z nim!Tekst:Odkąd powstał sklep Arhelan Zakupy robię tylko w nimInne sklepy się nie licząArhelan gości w sercu mymCo poradzić mogę na toŻe myślę o nim noc i dzieńBo ma promocyjne cenyWycina resztę sklepów w pieńRef.Przez te ceny i mega promocje oszalałem!Bo Arhelan o swoich klientów co dzień dbaUlubione produkty są tylko w ArhelanieSklep Arhelan najlepszą renomę w mieście maW osiedlowym Arhelanie Wybór produktów cieszy mnieŚwieżość tam na pierwszym planieI tak rodzinnie czuję sięNa Podlasiu sklep ten rządziKażdy już dobrze o tym wieChcemy dużo zaoszczędzićTo z Arhelanem bawmy się#Arhelan #ZenekMartyniuk