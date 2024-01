Niedawno widzów oburzyła decyzja nowego rządu o tym, że Marek Sierocki zniknie z „Teleexpressu”. Wygląda na to, że po fali oburzenia widzów, popularny prezenter muzyczny ponownie znajdzie zatrudnienie w telewizji publicznej.

Marek Sierocki bez wątpliwości należy do grona najbardziej doświadczonych i znanych dziennikarzu muzycznych w Polsce. Przez długie lata występował w „Teleexpresie”, w którym prezentował artystów muzycznych. W ostatnim czasie wcielał się również w rolę prowadzącego „Szansę na sukces”.

Tymczasem pod koniec grudnia minionego roku pojawiła się informacja, że Sierocki traci posadę w TVP. Przez media społecznościowe przetoczyła się lawina oburzenia. W końcu nowe władze telewizji zaczęły wycofywać się ze swojej decyzji.

Co prawda w „Teleexpresie” nadal go nie zobaczymy, to jednak Sierocki najprawdopodobniej powróci do TVP. Portal Wirtualnemedia poinformował, że dziennikarz spotkał się z Tomaszem Sygutem, dyrektorem generalnym Telewizji Polskiej, aby omówić szczegóły jego powrotu na antenę.

Co ciekawe, nawet sam zainteresowany potwierdził, że pojawi się nowy program. Nie chciał jednak na razie zdradzać zbyt wielu szczegółów. „Będzie coś nowego. Mam taką zasadę, że nic nie komentuję na swój temat” – powiedział Sierocki.

