Nie ustają przepychanki pomiędzy ministerstwem spraw zagranicznych, a Pałacem Prezydenckim. Radosław Sikorski osobiście zwrócił się z apelem do Karola Nawrockiego. Poszło o niedawną wypowiedź prezydenckiego ministra Marcina Przydacza.

Kolejna odsłona konfliktu pomiędzy MSZ, a Pałacem Prezydenckim dotyczyła Bogdana Klicha i jego potencjalnej nominacji na ambasadora w Waszyngtonie. Marcin Przydacz w rozmowie z mediami nie pozostawił wątpliwości co do tego, czy Klich zostanie ambasadorem.

„Bogdan Klich, jak pan wie, nie jest ambasadorem, jest kierownikiem placówki. Nie będzie ambasadorem RP w Stanach Zjednoczonych. Im szybciej pan wicepremier Radosław Sikorski wycofa się z tej złej nominacji, tym lepiej dla polskiej dyplomacji” – powiedział. „Szefów Biura Polityki Międzynarodowej już było trzech. Z żadną z tych osób minister Sikorski nie potrafi się dogadać. Więc niezbyt dobrze to świadczy o jego kompetencjach dyplomatycznych, szczerze mówiąc, jak się chce dogadać z kimkolwiek w Berlinie, Paryżu, Brukseli czy Waszyngtonie, jeśli nie potrafi się dogadać w samej Warszawie” – dodał.

Na te słowa zareagował osobiście Sikorski. „Publiczne dezawuowanie przedstawiciela Polski w Waszyngtonie podczas podróży w USA jest nieprofesjonalne i szkodliwe. Niezależnie jak pan zdecyduje, proszę pana prezydenta ⁦Karola Nawrockiego o przywoływanie swoich współpracowników do porządku” – napisał w mediach społecznościowych.

„Przy okazji, nie rozumiem obsesji PiS na punkcie ministra Klicha. Wszak zamach smoleński był ponoć ostatecznie autorstwa Putina a nie polskiego rządu. A jeśli chodzi o stare tweety to sprawdźcie co pisał JD Vance o Prezydencie Trumpie, amb. Magierowski o prezydencie Bidenie albo amb. Kumoch o mnie. W polityce trzeba mieć dobrą pamięć ale nie być pamiętliwym” – dodał Sikorski.

Przy okazji, nie rozumiem obsesji @pisorgpl na punkcie ministra Klicha. Wszak zamach smoleński był ponoć ostatecznie autorstwa Putina a nie polskiego rządu. A jeśli chodzi o stare tweety to sprawdźcie co pisał JD Vance o Prezydencie Trumpie, amb. Magierowski o prezydencie Bidenie… — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 21, 2025

Przeczytaj również:

Źr. dorzeczy.pl; X