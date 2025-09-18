Wiele wskazuje, że dojdzie do kolejnego spotkania Donalda Trumpa z Karolem Nawrockim. Właśnie ogłosił to prezydencki minister – Marcin Przydacz.

W dniach 21-24 września Karol Nawrocki uda się do Stanów Zjednoczonych. Na miejscu weźmie udział w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Głos w tej sprawie zabrał prezydencki minister, Marcin Przydacz.

Przydacz, podczas konferencji prasowej, przyznał, że możliwe jest, iż podczas wizyty Nawrockiego w USA ponownie dojdzie do jego spotkania z Donaldem Trumpem. – Jestem przekonany, że dojdzie także do kontaktu bezpośredniego z prezydentem USA Donaldem Trumpem – oznajmił Przydacz.

Na miejscu obecny będzie także Wołodymyr Zełenski, czyli prezydent pozostającej w stanie wojny z Rosją Ukrainy. Czy z nim Nawrocki także odbędzie rozmowę? Okazuje się, że jest to możliwe. – Na pewno do krótkiej wymiany opinii i zdań, z prezydentem Ukrainy może tam dojść – powiedział Marcin Przydacz.

O czym będą rozmawiać politycy? W przypadku Trumpa mówi się, że tematem głównym będzie rzecz jasna niedawna prowokacja Rosji związana z wtargnięciem dronów na terytorium RP.

