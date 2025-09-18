Marcin Kierwiński, szef MSWiA, ujawnił, że rosyjskie i białoruskie drony próbowały naruszyć polską przestrzeń powietrzną. Co dokładnie się działo?

– Dziś w nocy Straż Graniczna obserwowała wzmożoną aktywność dronów białoruskich, rosyjskich, które próbowały przekroczyć polską przestrzeń powietrzną – powiedział szef resortu spraw wewnętrznych.

Kierwiński dodał również, że widać, iż sytuacja na polsko-białoruskiej granicy cały czas pozostaje bardzo napięta. – Widać, że tam cały czas ta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest bardzo, bardzo zaogniona. Jeżeli będziemy mieli informacje od służb, że wszystko staje się bezpieczne, wtedy tę granicę otworzymy – powiedział.

Obecnie granica pomiędzy Polską a Białorusią pozostaje zamknięta. Decyzja została podjęta ze względu na ćwiczenia wojskowe Zapad 2025, które rozpoczęły się na Białorusi. To wspólne manewry wojsk Łukaszenki oraz rosyjskich.

Marcin Kierwiński przyznał również, że granica zostanie ponownie otwarta, gdy polski rząd będzie miał całkowitą pewność braku zagrożeń i prowokacji wobec Polski.

