Generał Sławomir Wojciechowski, w rozmowie z „Newsweekiem”, zabrał głos na temat ostatnich wydarzeń związanych z atakiem rosyjskich dronów. Przedstawił swoją opinię w tej sprawie.

Zdaniem wojskowego Polacy jeszcze długo nie będą mogli spać spokojnie. Zaznaczył jednak, że – w jego ocenie – nie ma obecnie powodów, by wpadać w panikę. – Jeśli chodzi o to, czy możemy spać spokojnie, to w mojej ocenie nie będziemy spać spokojnie jeszcze długo. Jednak nie ma powodu do paniki. Wciąż mamy czas, by przygotować się na nowe wyzwania – powiedział.

Generał Wojciechowski odpowiedział również na pytanie czy dojdzie konfliktu zbrojnego z Rosją. – A czy będzie wojna z Rosją? Powiem przewrotnie: nic nie wskazuje na to, by wojny z Rosją miało nie być. Czy wydarzy się jeszcze za naszego życia, to już zupełnie inna historia – oznajmił.

Wojciechowski uważa, że musimy przyzwyczaić się, iż przygotowania do wojny staną się naszą codziennością.

Zdaniem generała mentalnie jesteśmy już na wojnie. Co do ataku dronów, wojskowy najbardziej obawia się tego, iż tego typu incydenty będą się powtarzać. – To jest najczarniejszy z rozważanych przeze mnie scenariuszy – stwierdził.

