Karol Nawrocki w rozmowie z LCI usłyszał pytanie o to, czy Polska powinna zyskać dostęp do broni atomowej. Prezydent Polskie nie miał w tej kwestii najmniejszej wątpliwości.

„Uważam, że Polska powinna być częścią programu Nuclear sharing, powinna mieć swoje zdolności atomowe: energetyczne i militarne” – oświadczył jednoznacznie Nawrocki.

„O tym jest partnerstwo polsko-francuskie, takie będzie na mocy traktatu z Nancy, który będę miał przyjemność jako prezydent RP podpisać” – dodał prezydent.

Nawrocki zapewnił, że podejmie wszelkie działania, aby zapewnić bezpieczeństwo Polsce. „Być może jest za wcześnie, żeby o tym mówić. Ale jeśli zapytacie mnie, czy Polska powinna uczestniczyć w programie Nuclear Sharing, oczywiście odpowiem, że tak” – powiedział.

„Jako prezydent RP chcę zrobić wszystko, co da Polsce gwarancje bezpieczeństwa. Gwarancje te daje już dzisiaj wojsko polskie, gotowość społeczeństwa do tego, aby zrzucać się na zbrojenia. Te gwarancje dają także nasi sojusznicy i jako członek NATO chcemy z tych możliwości korzystać” – podkreślił Nawrocki.

Przeczytaj również:

Źr. dorzeczy.pl