Skandal z udziałem Davida Walliamsa, który od lat jest jurorem w brytyjskiej edycji programu „Mam talent”. Z nagrań, które przedostały się do mediów wynika, że komik w niektórych żartach nieco przesadzał. Do całej sprawy odnieśli się już jego prawnicy.

O sprawie pisze między innymi brytyjski „Guardian”. Cytuje on wypowiedzi Davida Walliamsa, jakie miały paść w kierunku uczestników brytyjskiej wersji programu „Mam talent”. Po opuszczeniu przez nich sceny, komik miał kierować na ich temat mocno niewybredne wypowiedzi. Czy tym razem przesadził?

Dziennik przytacza między innymi sytuację z udziałem starszego uczestnika, który miał wdać się w polemikę z jurorami. Walliams miał usłyszeć między innymi uszczypliwość w swoim kierunku, a następnie – już po opuszczeniu przez uczestnika sceny – komik miał trzykrotnie nazwać go „c*pą”.

To nie wszystko. W innej wypowiedzi miał niewybrednie wypowiedzieć się o młodej uczestniczce, określając ją jako „podobną do nudnych dziewczyn, które spotykasz w pubie i które chcą, żebyś się z nimi przespał, ale ty nie masz na to ochoty”.

Na ten moment nie wiadomo, czy wypowiedzi będą kosztowały komika miejsce przy stole jurorskim. Jego prawnicy zaznaczają, że komentarze nie były przeznaczone do publicznej emisji, a sam David Walliams przeprosił już za całą sytuację. „To były prywatne rozmowy i – jak to bywa w przypadku rozmów z przyjaciółmi – nie miały zostać upublicznione” – napisał w specjalnym oświadczeniu.

Źr.: Interia