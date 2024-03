Tragedia na Śląsku. Dwie osoby zginęły podczas przeprowadzonych na jednym z poligonów ćwiczeń wojskowych.

Informację w tej sprawie do publicznej wiadomości podało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach. Z komunikatu przekazanego przez instytucję wynika, że do tragicznego zdarzenia doszło przed godz. 11. Na terenie 13. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Solarni w powiecie lublinieckim w województwie śląskim.

Podczas ćwiczeń polegających na wysadzaniu trotylu poszkodowane zostały dwie osoby. Obrażenia były na tyle poważne, że rannych osób nie udało się uratować. Informacje w tej sprawie podaje też na Facebooku lokalny serwis klobucka.pl.

– To, co kilkadziesiąt minut temu podawaliśmy jako prawdopodobne, niestety okazało się prawdą. Niejasne pozostają jedynie okoliczności śmierci dwóch żołnierzy. Z informacji Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, na terenie dawnego 13 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej podczas ćwiczeń wysadzania trotylu doszło do zdarzenia, w którym poszkodowane zostały dwie osoby – czytamy.

– Osoby te w wyniku poniesionych obrażeń zmarły. Służby kryzysowe przekazały, że działania zabezpieczał zastęp z ciężkim samochodem gaśniczym ze zbiornikiem na wodę z jednostki wojskowej w Lublińcu oraz dwie karetki wojskowe bez lekarza. Po przybyciu na miejsce zespołu ratowniczego z lekarzem stwierdzono zgon dwóch osób – napisano.

Do tragicznego zdarzenia dysponowano dwa helikoptery Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Przeczytaj również: