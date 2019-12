Moment śmiertelnego wypadku na drodze ekspresowej S5 w kierunku Poznania zarejestrowała kamera samochodowa jednego z kierowców. Nagranie trafiło do sieci. W wypadku zginęła jedna osoba.

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek 17 grudnia przed godziną 16:00. Miał on miejsce na drodze ekspresowej S5 w kierunku Poznania, na wysokości węzła Kleszczewo w województwie wielkopolskim. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką.

Informację o wypadku służy otrzymały około godziny 15:50. Na miejscu okazało się, że ciężarówka po zderzeniu przewróciła się na auto osobowe. Zakleszczone zostały w nim trzy osoby. Konieczne było użycie specjalistycznych narzędzi hydraulicznych.

Niestety, jednej osoby nie udało się uratować i zmarła na miejscu. Dwie pozostałe zostały w ciężkim stanie przetransportowane do szpitala.

Teraz do sieci trafiło nagranie ukazujące moment tragicznego wypadku. Można je zobaczyć poniżej.

