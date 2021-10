Na obwodnicy Wasikowa w województwie podlaskim miał miejsce śmiertelny wypadek. Samochód osobowy uderzył w ciężarówkę, w wyniku czego zginęła jedna osoba. Informujący o sprawie Polsat News wskazuje, że osobówką najprawdopodobniej przewożono imigrantów.

Tragiczne sceny rozegrały się ok. godziny 13, na obwodnicy Wasilkowa. Samochód osobowy volkswagen golf najpierw uderzył w ciężarówkę, a potem w bariery – informuje Polsat News. Niestety był to śmiertelny wypadek, bo życie straciła jedna osoba.

Czytaj także: Imigranci siłowo szturmowali granicę! Wstrząsające nagranie [WIDEO]

Samochodem osobowym najprawdopodobniej przewożono nielegalnych imigrantów. „Wstępne okoliczności wskazują na to, że osoby poszkodowane, to osoby nielegalnie przebywające na terenie naszego kraju” – przekazał podinsp. Tomasz Krupa z Podlaskiej Policji, cytowany przez Polsat News.

Śmiertelny wypadek zakończył policyjny pościg

Policjanci poinformowali, że wypadek nastąpił po policyjnym pościgu, który trwał ok. 30 km. „Policjanci pod Sokółką wydali polecenie kierowcy tego volkswagena do zatrzymania się – on je zignorował i zaczął uciekać. Ze wstępnych informacji wynika, że kierowca zachowywał się bardzo agresywnie i narażał innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo” – dodał podinsp. Krupa.

Czytaj także: Więcej żołnierzy Wojska Polskiego na granicy. Jest decyzja szefa MON [WIDEO]

Jeden z pasażerów samochodu osobowego zginął na miejscu. Kierowca i dwójka pozostałych pasażerów trafili do szpitala.

Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami.

Źr. Polsat News