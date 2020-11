Od soboty, 7 listopada do 29 listopada br. w galeriach handlowych będą otwarte tylko niektóre sklepy, np. spożywcze, drogerie, meblowe, oraz apteki i punkty usługowe, np. pralnie czy poczta. W placówkach obowiązywać będą limity osób – wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie od najbliższej soboty, 7 listopada br. do 29 listopada br. zostaną wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych o powierzchni powyżej 2000 m kw.

Otwarte mimo ograniczeń będą niektóre sklepy z żywnością, produktami kosmetycznymi, artykułami toaletowymi, środkami czystości, produktami leczniczymi, w tym apteki, wyrobami medycznymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, gazetami lub książkami, meblami, artykułami budowlano-remontowymi, artykułami dla zwierząt domowych, usługami telekomunikacyjnymi, częściami i akcesoriami do samochodów lub motocykli, paliw.

W galeriach będą mogły działać też punkty usługowe, m.in. fryzjerzy, optycy, placówki bankowe, pocztowe, ubezpieczeniowe, a także zajmujące się naprawą samochodów lub motocykli, wymianą opon i dętek; myjnie samochodowe, ślusarskie, szewskie, krawieckie, pralnicze i gastronomiczne oferujące wyłącznie żywność na wynos.

Ponadto – zgodnie z projektem – w galeriach handlowych wprowadzone zostanie czasowe ograniczenie prowadzenia handlu detalicznego i działalności usługowej na wyspach handlowych.

W obiektach i placówkach handlowych oraz świadczących usługi pocztowe może przebywać jednocześnie nie więcej niż jedna osoba na 10 m kw. – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100 m kw.; w sklepach powyżej 100 m kw. – jedna osoba na 15 m kw. (bez zmian) – od 7 listopada do 29 listopada.

W obiektach handlowych obowiązkowe jest noszenie rękawiczek lub dezynfekcja rąk oraz zakrywanie ust i nosa.

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Został on opublikowany w czwartek na stronie Ministerstwa Zdrowia. Resort zaprasza do przekazywania uwag do czwartku do godz. 19. Uwagi można zgłaszać na adres: RMrozp.epidemia@mz.gov.pl (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

