Najnowszy sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” wskazuje na wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Według badania wzrosło poparcie społeczne dla obozu rządzącego.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to z dużą przewagą wygrałoby je PiS. Na partię rządzącą chęć głosowania zadeklarowało aż 37,99 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost o 1,94 pkt proc. w porównaniu do wcześniejszego badania.

Czytaj także: Zełenski krytykuje NATO. „Dali zielone światło do dalszego bombardowania”

Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 25,89 proc., a Polska 2050 Szymona Hołowni – na 13,08 proc. Na czwartym miejscu znalazłaby się Konfederacja z 7,66-procentowym poparciem. Lewica otrzymałaby 6,59 proc. głosów, a PSL – 5,97 proc.

Inne formacje nie przekroczyły progu wyborczego. Na Kukiz’15 swój głos oddałoby 1,57 proc. ankietowanych. Porozumienie Jarosława Gowina gotowe byłoby poprzeć 0,82 proc. respondentów.

Czytaj także: Błaszczak: „Kongres USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 250 czołgów Abrams”

Sondaż przeprowadzono w dniach 2-3 marca, czyli już po agresji Rosji na Ukrainę, na reprezentatywnej grupie 1041 dorosłych Polaków.

Źr. „Super Express”; interia