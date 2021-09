W najnowszym sondażu Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl największy spadek notuje Polska 2050 Szymona Hołowni. Lekki wzrost odnotowała Koalicja Obywatelska, choć przewaga PiS nadal pozostaje ogromna.

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to z 37-procetnowym poparciem wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego nie odnotowała żadnych zmian w poparciu w porównaniu do wyników, jakie przedstawiał poprzedni sondaż.

Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska. Na największą formację opozycyjną pod wodzą Donalda Tuska chęć głosowania zadeklarowało 27 proc. badanych. Oznacza to lekki wzrost o 1 pkt. proc. w porównaniu z wcześniejszym badaniem.

Nowy sondaż przynosi najgorsze wieści dla Polski 2050. Powstająca partia Szymona Hołowni zanotowała poparcie na poziomie 12 proc. Oznacza to największy spadek poparcia ze wszystkich ugrupowań, bo aż o 4 pkt. proc.

Czwarte miejsce w zestawieniu zajęła Konfederacja, na którą zagłosowałoby 9 proc. badanych (wzrost o 2 pkt. proc.), a piąte Lewica – 7 proc. (spadek o 1 pkt. proc.).

Inne formacje nie przekraczają progu wyborczego. Po 2 proc. badanych popiera PSL (spadek o 1 pkt. proc.), Kukiz’15 (wzrost o 1 pkt. proc.) i Porozumienia Jarosława Gowina (wzrost o 1 pkt. proc.).

Źr. wPolityce.pl