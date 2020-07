Głosy wyborców kandydatów, którzy odpadli w I turze głosowania będą miały decydujące znaczenie dla losów dogrywki. Eksperci są zgodni – Rafał Trzaskowski przejmie więcej elektoratów rywali. Jednak z drugiej strony, prezydent Andrzej Duda miał znaczną przewagę po I turze. Jak obecnie rozkłada się poparcie elektoratów? Pracownia Social Changes przygotowała sondaż w tej sprawie dla portalu wpolityce.pl.

Prezydent Andrzej Duda zdobył prawie 8,5 mln głosów w I turze wyborów, z kolei Rafał Trzaskowski 5,9 mln. Pozostali kandydaci otrzymali łącznie ok. 5 mln głosów. Nie trzeba być orłem z matematyki, by zrozumieć, że to trzecia grupa może odegrać kluczowe znaczenie w dogrywce.

W walce o elektoraty pozostałych kandydatów na uprzywilejowanej pozycji stoi urzędujący prezydent Warszawy. Trzaskowski zdaje sobie z tego sprawę i od początku tygodnia aktywnie zabiega o poparcie Hołowni, Biedronia, Kosiniaka-Kamysza. Kilka ciepłych słów padło nawet pod adresem Krzysztofa Bosaka. Jaki był tego efekt?

Sondaż: Tak rozkłada się poparcie elektoratów w II turze

Sondaż Social Changes dla wpolityce.pl wskazuje, że wyborcy Szymona Hołowni zagłosują w zdecydowanej większości na Trzaskowskiego (72 proc.). Prezydenta Dudę poprze 9 proc., kolejne 7 proc. zapowiada bojkot II tury, a 12 proc. uważa się za niezdecydowanych.

Znacznie ciekawiej wyglądają preferencje wyborców Krzysztofa Bosaka. Najwięcej głosów zgromadził Duda – 38 proc., Trzaskowski – 28 proc. Warto jednak zwrócić uwagę, że aż 26 proc. wyborców nie zamierza wziąć udziału w II turze, a 7 proc. to osoby niezdecydowane.

Elektorat Władysława Kosiniaka-Kamysza w większości opowiada się za kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Trzaskowskiego poparło 59 proc., Dudę – 21 proc., tylko 2 proc. nie pójdzie na II turę, a 19 proc. to osoby niezdecydowane.

Trzaskowski jest faworytem także wśród wyborców Roberta Biedronia. Prezydent Warszawy uzyskał 72 proc. głosów, z kolei prezydent RP – 9 proc. Dogrywkę zbojkotuje 14 proc., a 5 proc. nie podjęło jeszcze decyzji ws. kandydata.

Autorzy badania przedstawili również wyniki II tury. Wygrywa Andrzej Duda – 48 proc., Rafał Trzaskowski uzyskał 43 proc. Pozostałe 4 proc. ankietowanych deklaruje, że nie weźmie udziału w głosowaniu, a 5 proc. uważa się za niezdecydowanych.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 26–27 czerwca 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie 1045 osób.

Źródło: wpolityce.pl