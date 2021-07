Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Chenges na zlecenie portalu wPolityce.pl potwierdza dominującą pozycję PiS na scenie politycznej. Rosnące notowania Koalicji Obywatelskiej po powrocie Donalda Tuska spowolniły. Wszystko wskazuje na to, że nie uda mu się przejąć elektoratu Szymona Hołowni.

Gdyby wybory do parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Na partię rządzącą chęć głosowania zadeklarowało 34 proc. ankietowanych. To dokładnie taki sam wynik, jak w poprzednim badaniu tej pracowni.

Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 25 proc. Oznacza to lekki wzrost o 1 pkt. proc. w porównaniu z wcześniejszym sondażem. Może to wskazywać wyhamowanie szybkich wzrostów poparcia po powrocie Donalda Tuska. Niektórzy sugerowali, że KO zupełnie pochłonie Polskę 2050, ale tak się nie dzieje. Trzecia w zestawieniu partia Szymona Hołowni notuje bowiem 19 proc. poparcia. Oznacza to lekki spadek o 1 pkt. proc.

Sondaż Social Changes wskazuje na umocnienie pozycji Konfederacji, bo ta znalazła się na czwartym miejscu z poparciem 9 proc. respondentów. Oznacza to wzrost o 2 punkty procentowe w porównaniu z wcześniejszym badaniem.

Lewica traci 1 punkt; obecnie ugrupowanie to popiera 8 proc. badanych.

Polskie Stronnictwo Ludowe znów wyraźnie poniżej progu wyborczego, z poparciem 2 proc. badanych.

Kukiz‘15 notuje wynik na poziomie 2 proc. – co oznacza wzrost o 1 punkt.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Sondaż przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1049 osób w dniach od 16 do 19 lipca 2021 roku.

