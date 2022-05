Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl potwierdza wiodącą rolę Prawa i Sprawiedliwości na polskiej scenie politycznej. Pomimo tego, obóz rządzący zanotował lekki spadek poparcia.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je PiS. Na partię rządzącą chęć głosowania zadeklarowało 36 proc. badanych. To mniej o 1 pkt. proc. w porównaniu do tego, co wskazywał poprzedni sondaż pracowni Social Changes.

Czytaj także: „Fakt”: powstaje tajemnicza lista na wypadek wojny w Polsce

Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska. Na największą formację opozycyjną zagłosowałoby 27 proc. respondentów. Bez zmian w porównaniu z poprzednim badaniem. Również trzecia w stawce Polska 2050 zachowała swój elektorat. Tak jak poprzednio wskazało na nią 12 proc. respondentów.

Sondaż wskazuje niewielkie zmiany również na dalszych miejscach. Lewica zyskała 1 punkt procentowy i obecnie cieszy się poparciem 9 proc. badanych. 8 proc. wskazało na Konfederację – bez zmian.

Swój wynik – o 1 punkt – poprawiło Polskie Stronnictwo Ludowe, które może liczyć na 4 proc. głosów. To jednak wciąż zbyt mało, aby wprowadzić swoją reprezentację do Sejmu.

Czytaj także: Rakiety Piorun hitem eksportowym Polski po wojnie? „Zapytania ze wszystkich stron świata”

Sondaż zrealizowano metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 6 maja do 9 maja 2022 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1067 osób.

Źr. wPolityce.pl